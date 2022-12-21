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Министерство молодежи Азербайджана подготовило ряд проектов в сфере занятости - Фарид Гаибов

Общество Материалы 21 декабря 2022 11:52 (UTC +04:00)
Министерство молодежи Азербайджана подготовило ряд проектов в сфере занятости - Фарид Гаибов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Главная проблема, как и во всем мире, - безработица.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в своем выступлении во время форума развития карьеры "Будь готов к будущему".

Гаибов отметил, что министерством подготовлен ряд проектов в этом направлении.

В рамках проекта "Местный" за 3 месяца мы встретились с более 240 молодыми людьми. Многие смогли найти работу в регионах. Они строят бизнес и работают онлайн в сфере маркетинга в социальных сетях (SMM)", - добавил министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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