Завтра в Баку будет до 6 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 0-2 ºС, днем - 3-6 ºС тепла.

Атмосферное давление понизится с 781 до 777 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха достигнет 60-70 процентов.

Ночью на дорогах возможен гололед.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами ожидаются осадки, мокрый снег, снег, туман, в горных и предгорных районах порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 ºС мороза, днем - 2-7 ºС тепла, в горах ночью - 15-20 ºС мороза, днем - 3-8 ºС мороза.

В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.

(Перевод: Фидан Мустафаева)