В Нахчыване возбуждено уголовное дело по факту хищения госимущества

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване возбуждено уголовное дело по факту хищения государственного имущества.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на прокуратуру Нахчыванской АР, в прокуратуре было проведено расследование в связи с присвоением государственного имущества должностным лицом ООО "Нахчыванские железные дороги".

В ходе расследования были выявлены серьезные подозрения в том, что бывший сотрудник ООО, акции которого принадлежат государству, Рамин Мирзоев, используя свою служебную позицию, присвоил значительное количество государственной собственности.

В связи с этим в прокуратуре Нахчыванской АР на основании собранных доказательств Рамину Мирзоеву было предъявлено обвинение по статьям 179.2.3 (присвоение с использованием служебного положения), 179.2.4 (Присвоение с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса.

В настоящее время проводится предварительное расследование.

(Перевод: Нубар Кулузаде)