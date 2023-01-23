В Азербайджане выявлено еще 12 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 12 случаев заражения коронавирусом, 2 человека вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 679 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 316 человек вылечились, 10 068 – скончались, число активных больных составляет 295.

За последние сутки в стране проведены 896 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 472 527.

(Перевод: Фидан Мустафаева)