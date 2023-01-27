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В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)

Общество Материалы 27 января 2023 10:17 (UTC +04:00)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджана проводится расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению состояния дел, выполненных органами прокуратуры, и предстоящих задач. В заседании принимают участие руководящий состав Центрального аппарата Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры республики, Военной прокуратуры Нахчыванской АР и прокуратуры города Баку, районные (городские) и территориальные военные прокуроры.

Как сообщает в пятницу Trend, в настоящее время выступает с речью Генпрокурор Кямран Алиев.

Новость обновляется

В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии (ФОТО)
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