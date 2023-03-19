Азербайджанские гимнасты завоевали три "золота" и одно "серебро" на Международном турнире по прыжкам на батуте в Риге

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты успешно выступили на международном турнире по прыжкам на батуте в городе Рига (Латвия), сообщили Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях Сельджан Махсудова (взрослая возрастная категория), Самира Гусейнова (11-12 лет), Гусейн Аббасов (15-16 лет) завоевали золотые медали, Мехти Алиев (15-16 лет) удостоен серебряной медали.

Гимнасты выступили в индивидуальной программе прыжков на батуте.

Отметим, что 12-19 марта в Риге наши спортсмены приняли участие учебно-тренировочных сборах, организованных Европейской гимнастикой.