Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанские гимнасты завоевали три "золота" и одно "серебро" на Международном турнире по прыжкам на батуте в Риге

Общество Материалы 19 марта 2023 10:01 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнасты завоевали три "золота" и одно "серебро" на Международном турнире по прыжкам на батуте в Риге

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты успешно выступили на международном турнире по прыжкам на батуте в городе Рига (Латвия), сообщили Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях Сельджан Махсудова (взрослая возрастная категория), Самира Гусейнова (11-12 лет), Гусейн Аббасов (15-16 лет) завоевали золотые медали, Мехти Алиев (15-16 лет) удостоен серебряной медали.

Гимнасты выступили в индивидуальной программе прыжков на батуте.

Отметим, что 12-19 марта в Риге наши спортсмены приняли участие учебно-тренировочных сборах, организованных Европейской гимнастикой.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости