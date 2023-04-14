В Баку открылась персональная выставка Деврима Эрбиля «С любовью из Турции» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка турецкого художника Деврима Эрбиля «С любовью из Турции».

Как сообщает Trend, выступивший на церемонии открытия первый заместитель директора Центра Гейдара Алиева Ферган Новрузов рассказал о выставке.

Он отметил, что Центр Гейдара Алиева реализовал ряд проектов по экспонированию и популяризации турецкого искусства, а также множество местных и международных мероприятий и концертов: «Очередной наш проект в этом направлении – персональная выставка Деврима Эрбиля под названием «С любовью из Турции». На выставке представлен ряд известных произведений художника, среди которых некоторые работы впервые выставляются в Центре Гейдара Алиева. Картины Деврима Эрбиля находятся в коллекциях музеев Турции и других стран на сегодняшний день были проведены сотни выставок. Посвященные Стамбулу произведения Деврима Эрбиля, одного из известных турецких художников, известны во всем мире. На выставке в Центре впервые экспонируются авторские работы, посвященные Баку».

Куратор выставки «С любовью из Турции» Ренк Эрбиль выразила удовлетворение пребыванием в братской стране. «Мы привезли в нашу братскую страну много любви и художников из Турции, и в то же время прекрасные картины моего отца Деврима Эрбиля. Поэтому мы выражаем признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой и Центру Гейдара Алиева. Особенность этой выставки в том, что здесь представлены грандиозные картины художника, некоторые даже находятся в музейных коллекциях. Есть даже работы, на которых изображен ваш прекрасный город Баку. Мы нигде еще не выставляли такое количество работ, но поскольку Азербайджан занимает особое место в сердце семьи Эрбиль, мы хотели открыть в Баку масштабную выставку».

Известный турецкий искусствовед, профессор Киймет Гирай рассказал о художнике и его выставке. Он сказал: «Мы очень рады находиться здесь по случаю открытия выставки. Выражаем благодарность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой, а также всем, кто помогал за поддержку в проведении выставки. Мы выражаем благодарность всем участникам мероприятия, которые сегодня разделили с нами нашу радость. Деврим Эрбиль, являясь самым знаменитым художником турецкого искусства, также признан одним из самых известных мастеров кисти в мире. Его выставки проводились во многих странах мира».

Деврим Эрбиль, родившийся в 1937 году, прожил и творил 60 лет своей жизни в историческом городе Стамбуле. Его любовь к этому городу была одной из главных тем его творчества. В мире известны работы Д.Эрбиля, посвященные Стамбулу. В экспозиции, открытой в Центре, впервые демонстрируются авторские работы, посвященные Баку. Известный как художник-абстракционист Д.Эрбиль получил образование в Государственной академии изящных искусств в Стамбуле. Художник, работавший в художественных мастерских Бедри Рахми Эюбоглу, Джемаля Толлу и Джевата Дерели, сумел привлечь внимание к своему творчеству работами на ряде коллективных выставок. Благодаря этому он также был удостоен стипендии правительства Испании. Свои творческие поиски он начал в Мадриде и Барселоне, затем продолжил в Лондоне и Париже. Художник, предпочитающий в своих работах тему природы, посвятил свою жизнь искусству. Он автор многочисленных статей и организатор международных конференций и семинаров. Художник удостоен ряда престижных государственных наград Турции, в том числе звания Государственного художника. При этом он является участником многих международных выставок и проектов. В Турции также действует Музей современного искусства и Фонд его имени.

Турецкий художник Деврим Эрбиль выразил гордость тем, что его выставка проходит в Баку: «Обнимаю всех вас, дорогих людей братского Азербайджана. Красива не только ваша внешность, но и ваши сердца. Вы с любовью встретили меня и мою семью искусствоведов. Я бесконечно благодарен вам за это. Я открывал выставки во многих странах мира, но везде видеть красивых людей, как здесь, невозможно. Меня спросили, не напишу ли я здесь картину Карабаха. Мы вместе страдали, мы это чувствовали, но, увидев это место, я, возможно, перенесу его на полотно. Хотя это не первый мой визит в Баку, я намерен приехать сюда снова. Вы также посетите мои очередные выставки. Мы планировали открыть эту выставку в Баку уже год, и прекрасно, что нам удалось это сделать. Для меня большая честь в одном пространстве на таком мероприятии встретиться с братским народом Азербайджана. Выражаю глубокую признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой и Центру Гейдара Алиева, а также всем, кто способствовал организации выставки на высоком уровне. Я с большим уважением и любовью отношусь к братскому Азербайджану».

Затем участники мероприятия ознакомились с выставкой.

Отметим, что выставка мастера кисти в Центре Гейдара Алиева продлится до 3 сентября.