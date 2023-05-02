В Азербайджане выявлено еще 28 случаев заражения коронавирусом, вылечились 19 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 28 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились, 3 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 892 человека вылечились, 10 245 – скончались, число активных больных составляет 277.

За последние сутки в стране проведены 1 237 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 592 173.