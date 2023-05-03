Назначены дополнительные рейсы по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку назначило на 6-7 мая дополнительные рейсы в обоих направлениях.

Об этом Trend сказали в среду в пресс-службе ЗАО.

"Так, 6 и 7 мая дополнительные рейсы будут выполняться с отбытием в 08:25 с Бакинского железнодорожного вокзала и прибытием в Агстафу в 13:20. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:30 с прибытием в Баку в 20:25", - сказали в ЗАО.

Напомним, что поезд, отправляющийся из Баку в 08:45 по обычному графику по маршруту Баку-Агстафа-Баку, прибывает в Агстафу в 13:40, а отправляющийся в 17:10 в обратном направлении прибывает в Баку в 22:05.

Первые рейсы скоростными пассажирскими поездами по маршруту Баку- Агстафа-Баку были запущены с 18 марта. Общее время в пути составляет четыре часа 55 минут.