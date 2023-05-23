В Азербайджане выявлено еще 13 случаев заражения коронавирусом, вылечились 17 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 13 случаев заражения коронавирусом, 17 человек вылечились, 1 - скончался, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 748 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 403 человека вылечились, 10 273 – скончались, число активных больных составляет 72.

За последние сутки в стране проведены 1 274 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 613 693.