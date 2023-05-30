Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)

При организационной поддержке UNEC состоялся финальный этап соревнования «UNEC Startup Cup».

На соревновании, организованном в Бакинском бизнес-центре, были представлены стартапы 6 команд в составе студентов и молодежи.

Выступивший на открытии мероприятия проректор по цифровизации доц. Рагиф Гасымов отметил, что расширение стартап-движения является одной из целей Стратегии развития UNEC. Проректор также дал информацию о деятельности Центра стартапа UNEC, реализуемых стартап проектах, проведении в UNEC продолжительных тренингов по стартапу, подчеркнул, что предусматривается преподавание дисциплины в этой сфере в будущем.

Президент Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндюз подчеркнул особое место UNEC в стартап-движении, отметил, что в стратегии университета большое внимание уделяется экосистеме и инновациям. Говоря о новшествах, реализуемых в стране по стартапам, Осман Гюндюз подчеркнул, что на сегодняшний день 94 стартапам выданы сертификаты. Высоко оценив растущий интерес к стартапу у молодежи, он выразил уверенность, что эти идеи внесут важный вклад в экосистему страны.

Руководитель Школы бизнеса UNEC Мубариз Шахбазлы рассказал о стартап- опыте университета и новшествах, осуществляемых в этом направлении. Говоря о применении опыта Израиля в стартап-инкубаторе, сотрудничестве с ведущими компаниями страны и мира, М.Шахбазлы отметил, что из 47 команд, участвовавших в соревновании, 6 команд получили пропуск в финал и пожелал успехов командам в соревновании.

Затем в финале с презентацией выступили участвующие в финале команды «4You», «Documood», Cagir.az, SchoolPlus MMC, Monyo.az, «Digital Expo Center».

После презентаций были даны ответы на вопросы членов жюри, представленных местными и зарубежными экспертами, была проведена оценка стартапов.

Согласно решению членов жюри команда «Documood» стала победителем соревнования. Стартап-проект команды состоит из облачной платформы, позволяющей легально создавать документы и контракты, а также подписывать их. Команда-победитель заработала 20.000 манатов и кубок.

Другим же участникам мероприятия были вручены сертификаты.