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Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)

Общество Материалы 30 мая 2023 15:17 (UTC +04:00)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)

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При организационной поддержке UNEC состоялся финальный этап соревнования «UNEC Startup Cup».

На соревновании, организованном в Бакинском бизнес-центре, были представлены стартапы 6 команд в составе студентов и молодежи.

Выступивший на открытии мероприятия проректор по цифровизации доц. Рагиф Гасымов отметил, что расширение стартап-движения является одной из целей Стратегии развития UNEC. Проректор также дал информацию о деятельности Центра стартапа UNEC, реализуемых стартап проектах, проведении в UNEC продолжительных тренингов по стартапу, подчеркнул, что предусматривается преподавание дисциплины в этой сфере в будущем.

Президент Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндюз подчеркнул особое место UNEC в стартап-движении, отметил, что в стратегии университета большое внимание уделяется экосистеме и инновациям. Говоря о новшествах, реализуемых в стране по стартапам, Осман Гюндюз подчеркнул, что на сегодняшний день 94 стартапам выданы сертификаты. Высоко оценив растущий интерес к стартапу у молодежи, он выразил уверенность, что эти идеи внесут важный вклад в экосистему страны.

Руководитель Школы бизнеса UNEC Мубариз Шахбазлы рассказал о стартап- опыте университета и новшествах, осуществляемых в этом направлении. Говоря о применении опыта Израиля в стартап-инкубаторе, сотрудничестве с ведущими компаниями страны и мира, М.Шахбазлы отметил, что из 47 команд, участвовавших в соревновании, 6 команд получили пропуск в финал и пожелал успехов командам в соревновании.

Затем в финале с презентацией выступили участвующие в финале команды «4You», «Documood», Cagir.az, SchoolPlus MMC, Monyo.az, «Digital Expo Center».

После презентаций были даны ответы на вопросы членов жюри, представленных местными и зарубежными экспертами, была проведена оценка стартапов.

Согласно решению членов жюри команда «Documood» стала победителем соревнования. Стартап-проект команды состоит из облачной платформы, позволяющей легально создавать документы и контракты, а также подписывать их. Команда-победитель заработала 20.000 манатов и кубок.

Другим же участникам мероприятия были вручены сертификаты.

Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
Победитель конкурса «Кубок стартапов UNEC» выиграл 20 000 манатов! (ФОТО)
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