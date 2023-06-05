Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами возможны осадки, местами порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили Trend в понедельник в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 23-28° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 50%.

В районах Азербайджана днем местами ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, утром и ночью местами туман, местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 26-31° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем - 13-18° тепла.