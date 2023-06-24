Повсюду на освобожденных землях Азербайджана ведется активная созидательная работа - посол Таджикистана

ЛАЧИН /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана проводится активная созидательная работа под руководством Президента Ильхама Алиева и наблюдаются значительные изменения.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал журналистам посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли, который посетил Лачин в составе представителей дипкорпуса.

Он отметил, что созидательные программы и проекты успешно реализуются повсюду и заметны большие изменения.

"Данные работы проводятся для того, чтобы эти прекрасные земли процветали. И мы видим элементы процветания уже здесь", - сказал Рустам Соли.

Он выразил уверенность в налаживании мирной жизни и отметил, что люди смогут вернуться и спокойно жить в этих прекрасных местах.

"Мы везде видим реализацию созидательных программ, идет бурное строительство, обновление. Это говорит о том, что мирная жизнь налаживается. И жители, которые сейчас возвращаются, будут жить в таких прекрасных местах", - сказал посол.

Напомним, что сегодня аккредитованные в Азербайджане представители иностранного дипломатического корпуса прибыли в Лачин, где ознакомились с проводимыми там восстановительными и строительными работами.