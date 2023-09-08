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Названо количество учащихся бакинских школ в новом учебном году

Общество Материалы 8 сентября 2023 16:17 (UTC +04:00)
Названо количество учащихся бакинских школ в новом учебном году

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Названо количество учащихся, которые будут обучаться в бакинских школах в новом учебном году.

Как сообщили Trend в пятницу в Управлении образования по городу Баку, в подчинении ведомства функционируют 318 общеобразовательных и 344 дошкольных учреждения.

«В 2023-2024 учебном году обучением 481 131 учащегося в этих школах будут заниматься 28 498 учителей. Ожидается, что в дошкольных учреждениях обучением и воспитанием 34 995 детей будут заниматься 4 375 педагогов-воспитателей», - сказали в ведомстве.

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