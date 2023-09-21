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В селе Черектар Кяльбаджарского района обезврежено большое количество мин (ФОТО)

Общество Материалы 21 сентября 2023 18:44 (UTC +04:00)
В селе Черектар Кяльбаджарского района обезврежено большое количество мин (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - После завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии выполняется деятельность по очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Trend в четверг в минобороны, создав после 44-дневной войны линию обороны в южной части села Черектар Кяльбаджарского района, формирования вооруженных сил Армении заложили в этом направлении значительное количество мин.

21 сентября в указанном направлении с соблюдением мер безопасности было обезврежено значительное количество противопехотных и противотанковых мин армянского производства.

Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии продолжают деятельность по разминированию территорий страны.

В селе Черектар Кяльбаджарского района обезврежено большое количество мин (ФОТО)
В селе Черектар Кяльбаджарского района обезврежено большое количество мин (ФОТО)
В селе Черектар Кяльбаджарского района обезврежено большое количество мин (ФОТО)
В селе Черектар Кяльбаджарского района обезврежено большое количество мин (ФОТО)
В селе Черектар Кяльбаджарского района обезврежено большое количество мин (ФОТО)
В селе Черектар Кяльбаджарского района обезврежено большое количество мин (ФОТО)
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