В Нахчыване состоялось открытие Международного турнира по художественной гимнастике "Grace of Nature" (ФОТО)

НАХЧЫВАН /Trend/ - В Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе состоялось открытие Международного турнира по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает в четверг Trend.

На открытии присутствовали заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде, представители спортивной общественности Нахчывана.

На мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Был продемонстрирован видеоролик, посвященный великому лидеру Гейдару Алиеву.

На открытии турнира были представлены команды, участвующие в соревнованиях.

Отметим, что в Международном турнире по художественной гимнастике "Grace of Nature", организованном в Нахчыване, участвуют около 250 гимнасток в возрастных категориях "младшие" (2016-2017 годов рождения), "малыши" (2013-2015 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.) и "юниорки" (2008-2010 г.р.), представляющие команды Азербайджана и Казахстана.

В соревновании участвуют гимнастки из 20 клубов столицы и регионов Азербайджана (Нахчыван, Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Огуз, Гах, Шамкир и Загатала).

В ходе двухдневных соревнований определятся победители и призеры в многоборье и по отдельным предметам среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, а также по отдельным предметам среди команд в групповых упражнениях.

Фото: Заур Мустафаев.