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В Баку запущен первый автобус с электродвигателем

Общество Материалы 26 сентября 2023 10:06 (UTC +04:00)
В Баку запущен первый автобус с электродвигателем

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - В Баку на маршрутную линию запущен первый автобус с электродвигателем. Электрический автобус курсирует по маршруту №5.

Об этом во вторник сообщили Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что маршрутная линия охватывает направление "20-й участок – станция метро "Нариман Нариманов"".

"В автобусе имеется 33 сидящих пассажирских места, общая пассажировместимость составляет 82 человека. На полной зарядке автобус способен проехать расстояние в 350 км. Транспортное средство полностью отвечает современным требованиям пассажироперевозок.

Электробус будет проверен на соответствие существующему рельефу Баку. Исходя из результатов, будет дана оценка возможности использования автобусов с электродвигателями в общественном транспорте столицы", - говорится в сообщении агентства.

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