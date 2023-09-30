Стало известно, где содержатся арестованные карабахские сепаратисты

БАКУ /Trend/ - Решение суда об избрании в отношении карабахских сепаратистов Левона Мнацаканяна и Давида Бабаяна меры пресечения в виде заключения под стражу приведено в исполнение. Они были этапированы в СИЗО Службы государственной безопасности Азербайджана.

Об этом в субботу Trend сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что в настоящее время по уголовным делам в их отношении продолжаются необходимые и неотложные следственно-оперативные мероприятия.

Следствием были установлены существенные подозрения в том, что Бабаян Давид Климович, родившийся в Ханкенди в 1973 году, занимавший "должности" т.н. "заместителя руководителя администрации президента, помощника президента по вопросам внешней политики, министра иностранных дел и помощника президента по особым поручениям" сепаратистского режима в 2013-2023 годах, во время 44-дневной войны, а также в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных в целях восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики и обеспечения безопасности населения, занимался насаждением национализма и ненависти, и в преступном сговоре с другими "руководящими должностными лицами" сепаратистского режима координировал деятельность террористических группировок сепаратистов. Также установлены существенные подозрения в его причастности к организации ударов по гражданским районам города Гянджа Азербайджанской Республики с применением баллистических ракет, повлекших гибель мирных жителей. 28 октября 2020 года Давид Бабаян был привлечен к ответственности в качестве подозреваемого по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны), 32.3, 114.1 (набор наемников, обучение их, финансирование и иное материальное обеспечение, а также организация их использования в военном конфликте и боевых действиях), 32.3, 116.0.1, 32.3, 116.0.6, 32.3, 116.0.7, 32.3, 116.0.8, 32.3, 116.0.9, 32.3, 116.0.10 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 117.2-й (бездействие или преступный приказ во время вооруженного конфликта), 32.3,214.2.1, 32.3,214.2.3, 32.3,214.2.4 (организации терроризма), 283.2.1, 283.2.3 (организация разжигания национальной вражды) и другим статьям УК АР, на основании решения суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в международный розыск.

29 сентября текущего года Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики, передан следствию, и в этот же день ему было предъявлено обвинение по указанным статьям.

Кроме того, были выявлены обоснованные подозрения в том, что бывший военнослужащий Республики Армения, родившийся в Ходжавендском районе Азербайджанской Республики в 1965 году и проживавший там, в 2015-2018 годах являвшийся т.н. "министром обороны" т.н. "Нагорно-Карабахской республики", а также членом незаконного армянского вооруженного формирования, действовавшего на территории Азербайджанской Республики, Левон Генрихи Мнацаканян 8 мая 2002 года, вступив в сговор с группой лиц, на территории села Алханлы взял в плен Мамедова Ильхама Юсиф оглу и других азербайджанцев, применял в их отношении жестокие пытки.

8 ноября 2006 года было принято решение о привлечении Левона Мнацаканяна в качестве обвиняемого по статье 113 (пытка) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и 14 ноября того же года он был объявлен в международный розыск через Национальное центральное бюро Интерпола с избранием в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

29 сентября текущего года Л.Мнацаканян был задержан и передан следствию при попытке пересечь ППП "Лачин" в направлении Армении, в тот же день ему было предъявлено обвинение по указанной статье.