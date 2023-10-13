БАКУ/Trend/ – В Азербайджане определяются новые виды деятельности банков.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О банках".

Согласно законопроекту, банки могут заниматься следующими видами деятельности, если это не запрещено банковской лицензией, полученной от Центрального банка:

- клиринговые, платежные услуги, в том числе расчетно-кассовое обслуживание, организация платежных систем, осуществление платежей по операциям с ценными бумагами;

- выдача чеков и векселей.