Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане определяются новые виды деятельности банков

Общество Материалы 13 октября 2023 11:44 (UTC +04:00)
В Азербайджане определяются новые виды деятельности банков

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ/Trend/ – В Азербайджане определяются новые виды деятельности банков.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О банках".

Согласно законопроекту, банки могут заниматься следующими видами деятельности, если это не запрещено банковской лицензией, полученной от Центрального банка:

- клиринговые, платежные услуги, в том числе расчетно-кассовое обслуживание, организация платежных систем, осуществление платежей по операциям с ценными бумагами;

- выдача чеков и векселей.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости