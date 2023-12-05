В связи с разрывом мины в Агдаме ведется расследование - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Проводится расследование по факту разрыва мины на территории Агдамского района.

Об этом сообщили Trend во вторник в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Было подчеркнуто, что в прокуратуре района проводится расследование в связи с ранением сотрудника Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Акберова Вагифа Сабир оглу, 1992 года рождения, при исполнении им служебных обязанностей в результате разрыва мины 5 декабря на освобожденной от оккупации территории села Сарыджалы Агдамского района.

Отметим, что сегодня на освобожденной от оккупации территории села Сарыджалы Агдамского района произошел разрыв противопехотной мины, в результате чего получил ранение сотрудник Агентства по разминированию Акберов Вагиф Сабир оглу. Он был доставлен в районную больницу. Пострадавшему ампутировали правую ногу ниже колена. Состояние его здоровья в настоящее время удовлетворительное.

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