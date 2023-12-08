БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начато внедрение системы онлайн-очередей в больницах.

Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов, передает в пятницу Trend.

В.Гурбанов отметил, что во многих больницах уже запущена система онлайн-очередей.

"Из-за большого количества обращений в больницах образовывались очереди, что создавало трудности для граждан. Именно поэтому больницы нашей столицы первыми перешли на систему онлайн-очередей. Граждане смогут, сидя дома, взять очередь, и качественно воспользоваться медицинскими услугами", - подчеркнул он.

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