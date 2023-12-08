В аппарате миннауки и образования Азербайджана произведены структурные изменения

БАКУ /Trend/ - В аппарате министерства науки и образования Азербайджана произведены структурные изменения.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, в аппарате министерства переименованы управления и отделы, а также созданы новые отделы.

Так, новыми структурными подразделениями стали отделы политики дошкольного и общего образования, науки и высшего образования, политики профессионального образования, политики развития детей и молодежи, связей с общественностью и коммуникаций, отдел управления стратегического планирования и контроля исполнения, сектор закупок и грантов. Также в аппарате министерства продолжат работу существующие отделы международного сотрудничества, финансов, экономики образования, обслуживания граждан и работы с документами, юридический, кадровый, отдел внутреннего контроля и аудита. Отделы организации и управления общим и дошкольным образованием, организации внешкольной деятельности и программ развития образования упразднены.

Наряду с этим, Эльнур Газанфар оглу Алиев назначен советником министра. Эльнур Алиев также будет исполнять обязанности директора Института образования.

Соответствующим приказом министра Эльвин Рустамов назначен заместителем руководителя аппарата министерства.

В соответствии с изменениями заведующей отделом политики дошкольного и общего образования назначена Вафа Ягублу, отделом политики науки и высшего образования - Турхан Сулейман, отделом политики развития детей и молодежи - Эльнур Алиев, отделом международного сотрудничества - Симузар Фейзуллаева, отделом связей с общественностью и коммуникаций - Сабухи Рзаев. Исполнение полномочий начальника отдела стратегического планирования и контроля за исполнением возложено на заведующую сектором стратегического планирования и координации Лейлу Халилову-Рзазаде.

Заведующим финансовым отделом является Рауф Оруджев, заведующим отделом экономики образования - Кянан Керимзаде, заведующим отделом обслуживания граждан и работы с документами - Рашад Ханларов, заведующим юридическим отделом - Сабухи Махмудов, заведующим отделом внутреннего контроля - Гюндуз Абдулов, а отделом аудита - Вагиф Мамедов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!