В Азербайджане оплата некоторых лекарств при амбулаторном лечении будут покрываться страховкой

БАКУ /Trend/ - При амбулаторном лечении покрытие стоимости некоторых лекарств, отпускаемых по рецепту, поэтапно намечается проводить за счет страховки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев во время пресс-конференции.

Он отметил, что в настоящее время проект направлен в соответствующие органы.

"Мы нацелены на включение в первый год в страховку лекарств от болезней сердечно-сосудистой системы, второй год - от болезней пищеварительной системы, а в последующие годы - от болезней дыхательной системы. С целью обеспечения граждан лекарственными препаратами предусмотрено заключение договоров с аптеками.

Также будет составлен положительный список лекарственных средств. Положительный список - это набор лекарств, покрываемых страховкой при лечении в амбулаторных условиях.

Безусловно, все, что я упомянул, пока что лишь проект, который будет представлен в соответствующие структуры с целью получения заключений и предложений", - добавил он.

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