Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В новом году специальных ограничений на въезд и выезд из города Шуша не установлено

Общество Материалы 20 декабря 2023 16:07 (UTC +04:00)
В новом году специальных ограничений на въезд и выезд из города Шуша не установлено

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня в ряде местных СМИ появилась недостоверная информация о введении ограничений на въезд и выезд из города Шуша в период с 31 декабря 2023 года по 2 января 2024 года.

Как сообщили в среду Trend в Специальном представительстве Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, въезд и выезд из города Шуша, как всегда, осуществляется в соответствии с правилами соответствующих процедур, и никаких ограничений не установлено.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости