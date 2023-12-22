Градостроительство играет важную роль в экономическом развитии - Анар Гулиев

БАКУ /Trend/ - Градостроительство играет важную роль в экономическом развитии. Азербайджан воспользовался возможностями этого развития.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев во время выступления на церемонии подписания Соглашения о проведении в Баку XIII сессии Всемирного градостроительного форума в 2026 году.

"Устойчивое развитие городов обеспечивает инклюзивность всего общества. Азербайджан проводит подготовительную работу на высоком уровне и использует лучшие практики. Страна играет роль важной платформы для международных партнеров", - добавил А.Гулиев.

Отметим, что прошла церемония подписания Соглашения между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций (ООН) о том, что город Баку примет XIII сессию Всемирного градостроительного форума в 2026 году.

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