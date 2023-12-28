Азербайджанское госагентство по ОМС о сборе средств для трансплантации органов через соцсети

БАКУ /Trend/ - В Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию поступила информация о сборе средств через социальные сети для трансплантации органов гражданам Азербайджана Кямрану Абдыеву и Хагани Нифталыеву.

Как сообщили в четверг Trend в агентстве, 19 декабря Координационный центр по донорству и трансплантации органов направил в агентство письмо о необходимости трансплантации почки Кямрану Абдыеву.

Было отмечено, что в настоящее время он проходит предоперационные обследования, а также оценивается донорская пригодность лица, желающего стать донором.

"В случае положительных результатов обследования донора, операция по пересадке почки будет проводиться за счет средств ОМС.

В настоящее время, из-за отсутствия донора, невозможно провести операцию Хагани Нифталыеву, которому требуется трансплантация печени. Если такой донор найдется, операция будет полностью покрыта в рамках обязательного медицинского страхования", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что при трансплантации органов и тканей за основу берутся два субъекта: донор и реципиент. Донор - это человек, который добровольно жертвует свои органы или ткани для трансплантации больному человеку. Реципиентом считается лицо, которому в лечебных целях трансплантируются органы или ткани. Подготовка и проведение операции живого донора для трансплантации органов является бесплатной по обязательному медицинскому страхованию.

"Лицо, нуждающееся в трансплантации органов, должно обратиться с документами напрямую в Координационный центр по донорству и трансплантации органов, расположенный в Бакинском центре здоровья. В числе документов могут быть выписка (эпикриз) из истории болезни в медицинском учреждении, где пациент проходил лечение, в том числе результаты клинических, и лабораторно-инструментальных исследований, а также заключения врачей-специалистов соответствующей специальности. При проведении медицинского осмотра реципиента может быть принято решение о проведении дополнительных обследований.

Если донором согласен стать родственник первой степени родства, достигший 18-летнего возраста, пациент направляется в одно из медицинских учреждений, имеющих соответствующую лицензию. Члены комиссии по трансплантации в этой больнице дают заключение о необходимости операции.

Это решение направляется в Координационный центр по донорству и трансплантации органов. После этого центр выдает разрешение на начало процесса подготовки к операции по трансплантации.

Сталкиваясь с обращениями о сборе средств для решения проблем со здоровьем отдельных лиц, мы просим вас обратиться в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию с целью изучения данного вопроса (колл-центр "1542", официальный сайт агентства - разделы "Заказать звонок" и "Электронное заявление", а также адрес электронной почты [email protected]).

Гражданам будет оказана бесплатная медицинская помощь, если соответствующая медицинская услуга включена в обязательное медицинское страхование", - отмечается в сообщении агентства.

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