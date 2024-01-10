БАКУ /Trend/ - В 2023 году доходы Государственного фонда социальной защиты Азербайджана выросли на 16,6 процента по сравнению с доходами прошлых лет.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

Он отметил, что доход фонда в 2023 году составил 6 миллиардов 677 миллионов манатов.

"Поступления по обязательному государственному социальному страхованию в прошлом году увеличились на 13 процентов (613 миллионов манатов) и составили 5 миллиардов 197 миллионов манатов", - отметил Г.Мамишов.

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