В Кяльбаджарском избирательном округе №123 зарегистрировано 10 избирателей старше 100 лет

БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджарском избирательном округе №123 возраст десяти избирателей составляет более 100 лет.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сайту secki-2024.az заявил председатель Кяльбаджарской окружной избирательной комиссии №123 Адиль Муртузаев.

Председатель отметил, что два из 64 избирательных участков округа впервые работают на территории Кяльбаджара.

"Несмотря на то, что Кяльбаджар покрыт густым снежным покровом в связи с выпадением в последние дни осадков и относительно затруднено передвижение по дорогам, вопросы снабжения и обеспечения указанных пунктов решены на должном уровне. Здесь, как и на других наших участках, завершена вся подготовка к проведению 7 февраля президентских выборов на высоком уровне.

Президентские выборы в Азербайджане, назначенные на 7 февраля, имеют особое значение для жителей Кяльбаджара. Потому что президентские выборы впервые пройдут в освобожденном от оккупации родном крае. Мы все с большой радостью и волнением готовимся к дню выборов. Я уверен, что все кяльбаджарцы примут участие в голосовании", - подчеркнул А. Муртузаев.

А.Муртузаев также отметил, что из 55 тысяч 572 избирателей, зарегистрированных по округу № 123, 5 131 человек впервые воспользуются правом голоса на президентских выборах.

"Из этих избирателей 163 человека достигли 18-летнего возраста. Что касается наших самых возрастных избирателей, то, как вы знаете, Кяльбаджар известен как земля долгожителей. В настоящее время в округе зарегистрировано 10 человек старше 100 лет. Самая старшая из них - жительница города Кяльбаджар Бахшалиева Хейранса Исмайыл гызы, 1913 года рождения", - добавил председатель.

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