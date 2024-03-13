В Азербайджане создается онлайн-платформа по контролю качества воды - госагентство

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане идет работа над созданием онлайн-платформы по контролю качества воды.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал представитель Государственного агентства водных ресурсов Джамиль Бабаев на конференции Baku Water Week ("Бакинская водная неделя").

Он отметил, что с ее помощью можно будет получать оперативную информацию о параметрах качества воды в любое время как из служебного кабинета, так и с мобильных телефонов и других устройств.

"Это обеспечит оперативное реагирование, а также создаст электронную базу данных для будущих исследований", - добавил Бабаев.

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