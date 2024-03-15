Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Министр здравоохранения Азербайджана выступил на панельной сессии XI Глобального Бакинского форума (ФОТО)

Общество Материалы 15 марта 2024 22:06 (UTC +04:00)
Министр здравоохранения Азербайджана выступил на панельной сессии XI Глобального Бакинского форума (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев выступил на панельной сессии «Здоровье для каждого» в рамках XI Глобального Бакинского форума.

Как сообщает Trend, министр отметил, что актуальные глобальные риски подвигают мировое сообщество тесно сотрудничать по решению возникающих проблем.

"Поскольку обеспечение безопасности и здоровья становится вопросом первостепенной важности, сегодняшние обсуждения укрепят наши совместные усилия по достижению этой цели. Лучшая подготовленность и адекватная стратегия требуют устойчивой глобальной инфраструктуры здравоохранения", - сказал он.

По словам министра, традиционный подход к системе здравоохранения не соответствует требованиям XXI века. Стремительное развитие ИКТ позволило осуществить концепцию «Здоровье для каждого». Цифровизация здравоохранения - это трансформация сектора не только с технологической, но и с культурной точки зрения. Это, в свою очередь, открывает путь к появлению новой парадигмы здравоохранения, акцентированной на фактор здоровья гражданина.

«За последние 20 лет в Азербайджане была проделана серьезная работа по укреплению национальной системы здравоохранения с точки зрения инфраструктуры, кадровых ресурсов и финансирования сферы», - отметил Теймур Мусаев.

Он отметил, что в распоряжении главы государства от 25 декабря 2023 года подчеркнута роль Азербайджанской Республики как надежного и ответственного члена международного сообщества, активно способствующего борьбе с последствиями изменения климата: «Проведение COP29 в Баку в ноябре текущего года является наглядным подтверждением этого».

Подчеркнув, что 2024 год объявлен в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира», министр сказал, что наше здоровье тесно связано с окружающей средой: «Изменение климата оказывает существенное влияние на наше здоровье, благополучие и безопасность».

Теймур Мусаев также отметил, что концепция «Здоровье для каждого» имеет особое значение с точки зрения обеспечения безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края. В этом контексте министерство здравоохранения совместно со Всемирной организацией здравоохранения начало реализацию соответствующего проекта психологической поддержки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Министр здравоохранения Азербайджана выступил на панельной сессии XI Глобального Бакинского форума (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана выступил на панельной сессии XI Глобального Бакинского форума (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана выступил на панельной сессии XI Глобального Бакинского форума (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана выступил на панельной сессии XI Глобального Бакинского форума (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана выступил на панельной сессии XI Глобального Бакинского форума (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана выступил на панельной сессии XI Глобального Бакинского форума (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана выступил на панельной сессии XI Глобального Бакинского форума (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана выступил на панельной сессии XI Глобального Бакинского форума (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана выступил на панельной сессии XI Глобального Бакинского форума (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана выступил на панельной сессии XI Глобального Бакинского форума (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости