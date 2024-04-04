Определились соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на ЧЕ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась жеребьевка в связи с 11-м чемпионатом Европы по мини-футболу.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, 24 участника ЕВРО-2024, который пройдет в Боснии и Герцеговине, были разделены на 6 групп.

Определились также соперники сборной Азербайджана, последнего чемпиона Европы. Команда попала в группу F.

На групповом этапе команда Эльшада Гулиева сразится с Францией, Италией и Австрией.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет с 1 по 9 июня.

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