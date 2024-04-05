БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяются обязанности военнослужащих. В их число включаются изучение международных правил по охране культурных ценностей в ходе вооруженного конфликта и их соблюдение.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в предложенной поправке к закону "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", которое было обсуждено на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Данный законопроект подготовлен с целью создания правовой основы для обеспечения реализации положений об охране культурных ценностей, предусмотренных вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года "Об охране культурных ценностей во время вооруженного конфликта", путем их включения в национальные законодательные акты.

Законопроект предусматривает возложение на военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики обязанности по изучению международных правил по охране культурных ценностей во время вооруженного конфликта и их соблюдению, установление возможности использования транспортных средств, обозначенных отличительной эмблемой, при транспортировке культурных ценностей в безопасные места во время вооруженного конфликта, расширение правовых оснований для отказа в экстрадиции, а также требования о предоставлении особого охранного или усиленного охранного статуса объектам национального культурного и природного наследия азербайджанского народа.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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