При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Низаминском районе Баку прошла акция по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 апреля при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» на пустыре возле пересечения улиц Микаила Алиева и Камиля Балакишиева в Низаминском районе столицы была проведена акция по посадке деревьев.

Как сообщает Trend, в свое время эта территория загрязнялась строительными материалами и бытовыми отходами. По инициативе Общественного объединения IDEA и при участии волонтеров территория была очищена от отходов и рекультивирована.

К сожалению, сегодня в столице воздух загрязняется из-за выбросов автомобильного транспорта, производственной деятельности, пыли, которые наносят вред здоровью человека и экологии. Закладка лесополос, озеленительные мероприятия положительно влияют на восстановление экологического равновесия и улучшение качества воздуха.

Площадь территории, где в ходе акции, которая прошла при участии Лейлы Алиевой, будет создана лесополоса, составляет около 2 гектаров.

Во время акции были посажены 500 эльдарских сосен, кипарисов, туй, акаций, оливковых деревьев, проведены работы по благоустройству. Для эффективного полива деревьев и предотвращения потери воды на этой территории планируется использовать систему капельного орошения.

Общественное объединение IDEA, регулярно организуя подобные экологические акции, обращает внимание общественности, особенно молодого поколения, на важность охраны окружающей среды и призывает граждан к совместным действиям к решению экологических проблем.