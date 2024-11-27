Названа дата начала и прекращения предвыборной агитации в связи с муниципальными выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Процесс начала предвыборной агитации в связи с муниципальными выборами в Азербайджане начнется 6 января 2025 года и будет приостановлен 28 января в 00:00.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

Она подчеркнула, что избирательные бюллетени будут подготовлены до 19 января.

Отметим, что очередные муниципиальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января 2025 года.

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