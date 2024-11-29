В Азербайджане устанавливается новая ответственность в отношении лиц, жестоко обращающихся с животными

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается новая ответственность в отношении тех, кто жестоко обращается с животными.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О животном мире", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В проекте отмечается, что при жестоком обращении с животными, то есть причинении им боли, страданий, пыток, увечий или доведения до гибели в результате избиений или организации боев, при совершении жестокого обращения демонстративно, в том числе путем демонстрации в средствах массовой информации, при пропаганде такого обращения или публичных призывах к такому обращению, а также при публикации материалов, содержащих такое обращение при использовании в коммерческих целях эти лица будут нести ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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