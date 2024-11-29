В Азербайджане очень низкий уровень распространенности ВИЧ-инфекции - Минздрав

БАКУ /Trend/ - По сравнению с другими странами региона Азербайджан классифицируется как страна с очень низким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Азербайджана, об этом заявил директор Республиканского центра борьбы со СПИДом минздрава Азербайджана Фамиль Мамедов.

По его словам, ВИЧ-инфекция – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека и характеризующееся нарастающим поражением иммунной системы.

"В течении болезни выделяют четыре стадии. В зависимости от этих стадий у ВИЧ-инфицированных могут наблюдаться различные клинические симптомы. Начальная стадия характеризуется такими симптомами, как общая слабость, быстрая утомляемость, увеличение лимфатических узлов, периодическое повышение температуры. На более поздних стадиях отмечают другие осложнения (грибковые поражения кожи и внутренних органов; симптомы, характерные для туберкулеза; злокачественные опухоли).

Последняя стадия ВИЧ-инфекции – это синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), который сопровождается такими осложнениями, как туберкулез, поражение центральной нервной системы, патологии желудочно-кишечной системы, злокачественные опухоли и др.",- отметил он.

Ф.Мамедов подчеркнул, что лечение людей, инфицированных ВИЧ, называется антиретровирусной терапией.

"Лечение проводится в Республиканском центре борьбы со СПИДом в соответствии с новейшими рекомендациями Всемирной организации здравоохранения на основе современных схем лечения. Обеспечение пациентов АРВ-препаратами осуществляется за счет средств государственного бюджета и конфиденциально. После подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции инфицированного берут на диспансерный учет и привлекают к антиретровирусной терапии. Пациентов консультируют врачи-инфекционисты и психологи. У специалистов центра к каждому пациенту индивидуальный подход: учитываются возраст, вес, результаты обследования, осложнения, сопутствующие заболевания и на основе этого назначается схема лечения. Специалисты подробно информируют пациентов о порядке приема лекарств, приверженности к лечению, осложнениях интермиттирующего (периодический, прерывистый) режима лечения, важности контрольных обследований.

В Республиканском центре борьбы со СПИДом лечение ВИЧ-инфицированных лиц может осуществляться в амбулаторных и стационарных условиях. При выявлении у пациента сопутствующих заболеваний пациенты продолжают стационарное лечение с целью специализированной диагностики этих осложнений и купирования побочных эффектов, наблюдавшихся на фоне АРВ-терапии. При выявлении осложнений более специфического характера, например, туберкулеза, онкологических заболеваний, ВИЧ-инфицированные направляются в другие специализированные по этим заболеваниям медицинские учреждения",- сказал он.

В своей речи директор заявил, что с целью обеспечения доступа к лечению ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на учете в Республиканском центре борьбы со СПИДом и проживающих в регионах, обеспечение антиретровирусными препаратами осуществляется региональными ВИЧ-лабораториями.

"Также в целях обеспечения доступности для населения, проживающего в регионах, тестирование на ВИЧ, помимо Республиканского центра борьбы со СПИДом, проводится в 12 региональных лабораториях и пунктах добровольного обследования, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике. Тестирование на ВИЧ проводится на анонимной основе, бесплатно и с соблюдением принципа конфиденциальности",- сказал он.

Директор также подчеркнул, что самый важный момент здесь – это проведение информационно-просветительской работы среди граждан о ВИЧ/СПИДе и профилактических мероприятий.

"Мы всегда говорим: "Профилактика лучше лечения". Избегание рискованных контактов, использование защитных средств, воздержание от вредных привычек и соблюдение правил гигиены являются основными мерами профилактики ВИЧ-инфекции.

Также хочу отметить о до- и постконтактной профилактике. В нашей стране длительное время проводится доконтактная профилактика (ДКП) среди групп риска, смысл которой заключается в приеме антиретровирусного препарата по графику, направленному на профилактику ВИЧ-инфекции, до того, как люди, не инфицированные ВИЧ, вступят в контакт с людьми, живущими с ВИЧ. В частности, хотелось бы отметить, что ДКП-профилактика уже охватывает все группы риска в нашей стране.

Постконтактная профилактика также успешно проводится в нашей стране на протяжении многих лет. Рекомендуется обращаться в Республиканский центр борьбы со СПИДом для профилактики заражения после случайного, незащищенного контакта с ВИЧ-инфицированными, а также для профилактики передачи инфекции среди медицинских работников при медицинском повреждении от разбрызгивания инфицированного биологического материала. Важным моментом здесь является то, что профилактику заражения ВИЧ–инфекцией следует проводить в течение 72 часов после контакта",- также заявил Ф.Мамедов.

"Прежде всего хочу отметить, что по сравнению с другими странами региона Азербайджан классифицируется как страна с очень низким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции. Проблема ВИЧ/СПИДа находится под контролем Министерства здравоохранения. Целенаправленная деятельность среди групп риска позволяют удерживать ВИЧ-инфекцию на концентрированной стадии.

Впервые в нашей стране ВИЧ-инфекция была выявлена в 1987 году, и с того времени до конца третьего квартала 2024 года, то есть в течении 37-и лет в Азербайджане официально зарегистрированы 10 108 человек с ВИЧ-инфекцией. Из них 7 026 человек (69,5 процента) мужчины и 3 082 человек (30,5 процента) женщины.

Кроме того, отмечается, что применяемая в нашей стране стратегия выявления ВИЧ-инфицированных оценивается ЮНЭЙДС как положительный опыт.

Один из путей передачи ВИЧ – вертикальный путь передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку. Однако в нашей стране успешно проводится профилактика передачи ВИЧ-инфекции (ПМР) от матери ребенку, и случаев передачи вируса ребенку у беременных женщин, состоящих на учете и получавших антиретровирусную терапию за последние годы не зарегистрировано.

Хочу отметить, что каждая беременная женщина должна состоять на учете в женских консультациях и путем прохождения тестирования на ВИЧ осведомлена о своем статусе. Если беременная женщина получает антиретровирусную терапию, вирусная нагрузка в крови снижается до неопределяемого уровня, тем самым снижается вероятность заражения плода.

Все женщины, которые состоят на диспансерном учете, перед планированием беременности на регулярной основе должны принимать антиретровирусные препараты", - добавил директор Республиканского центра борьбы со СПИДом минздрава.

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