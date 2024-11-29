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Идет работа над структурой нового Налогового кодекса - Самира Мусаева

Общество Материалы 29 ноября 2024 16:18 (UTC +04:00)
Идет работа над структурой нового Налогового кодекса - Самира Мусаева

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Идет работа над структурой нового Налогового кодекса.

Об этом сказала сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заместитель начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Самира Мусаева, сообщает Trend.

"Мы работаем над структурой нового Налогового кодекса. Он охватывает все изменения более структурированным образом", - сказала Мусаева.

Она отметила, что представленный проект изменений не влечет увеличения налогового бремени ни в одном виде предпринимательства.

"Напротив, мы можем привести примеры изменений, которые предполагают налоговую поддержку крупных инвестиций, в частности, инвестиций в производство электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии, поощрение инвесторов, выступающих в качестве частных партнеров в рамках государственно-частного партнерства", - сказала Мусаева.

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