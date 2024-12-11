Полное участие женщин на рынке труда принесет 28 трлн долларов дополнительного дохода к мировому годовому ВВП

БАКУ /Trend/ - По оценкам Глобального института McKinsey, предположительно, что полное участие женщин на рынке труда наряду с мужчинами обеспечит дополнительный доход в размере 28 триллионов долларов США или 26 процентов от мирового годового ВВП к 2025 году.

Об этом на мероприятии "Достижения лидерства в продвижении работы и карьерного роста женщин в Азербайджане" сказала главный советник Всемирного банка по гендерным вопросам Шамсия Мустафаева, сообщает Trend.

Она напомнила, что в 2022 году в Азербайджане 62 процента женщин и 75 процентов мужчин были участниками рынка труда, из них 58 процентов женщин и 71 процент мужчин были заняты.

"Преодоление этих трудностей очень важно для продвижения стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы, направленной на укрепление экономики и развитие конкурентоспособного человеческого капитала.

Женщины составляют значительную часть фонда талантов страны, и использование их потенциала может стимулировать экономический рост.

Исследования Международного валютного фонда показывают, что полностью развивая трудовой потенциал женщин, страны достигают значительных макроэкономических успехов", - отметила Ш.Мустафаева.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!