ЦИК распространила объявление о предвыборной агитации на муниципальных выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия распространила объявление о предвыборной агитации на муниципальных выборах в Азербайджане, назначенных на 29 января 2025 года.

Как сообщает во вторник Trend, в объявлении указано, что с целью проведения предвыборной агитации в более чем половине муниципалитетов страны политическим партиям, политическим блокам, в которых зарегистрированы кандидаты, будет предоставлено бесплатное эфирное время и места для публикаций в медиа.

В ЦИК отмечается, что субъектами этих медиа являются Компания "Общественное телевидение и радиовещание", газеты "Азербайджан", "Халг газети", "Республика" и "Бакинский рабочий".

При принятии вышеуказанными структурами, а также другими теле- и радиовещателями и редакциями периодических изданий решения о возможности выделения платного эфирного времени для предвыборной агитации или места для публикации, необходимо направить соответствующее уведомление в ЦИК Азербайджанской Республики, изложив основания, условия и сумму оплаты за предоставление эфирного времени и выделение места для публикаций, в срок не позднее 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов (до 28 декабря 2024 года).

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