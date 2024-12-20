Стала известна дата начала продаж билетов на автобусные рейсы в Карабах на январь

БАКУ /Trend/ - Билеты на январь на регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, поступят в продажу 25 декабря 2024 года в 11:00.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Билеты на рейсы Баку-Шуша, Ахмедбейли-Шуша, Баку-Агдам и Барда-Агдам граждане могут приобрести через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Билеты на рейсы Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша, Барда-Ханкенди и Баку-Лачин можно купить онлайн через портал https://biletim.az/.