Медучреждения, расположенные на освобожденных территориях Азербайджана, будут переданы в подчинение TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Ведутся работы по передаче в подчинение Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) медицинских учреждений, расположенных на освобожденных от оккупации территориях.
Об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам 2024 года и планам на 2025 год, сообщает Trend.
Он отметил, что после передачи медицинских учреждений, расположенных на этих территориях, в их подчинение, будет проведена необходимая работа по их ремонту и реконструкции.
"В любых районах, куда будет организовано переселение, на этих территориях будут построены и введены в эксплуатацию медицинские учреждения. В этих учреждениях будут созданы все необходимые условия для людей, которые родились и выросли на этих землях", - сказал В.Гурбанов.
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