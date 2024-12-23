Медучреждения, расположенные на освобожденных территориях Азербайджана, будут переданы в подчинение TƏBİB

Он отметил, что после передачи медицинских учреждений, расположенных на этих территориях, в их подчинение, будет проведена необходимая работа по их ремонту и реконструкции.

"В любых районах, куда будет организовано переселение, на этих территориях будут построены и введены в эксплуатацию медицинские учреждения. В этих учреждениях будут созданы все необходимые условия для людей, которые родились и выросли на этих землях", - сказал В.Гурбанов.

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