БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за нарушение правил пользования платными автомагистралями будут введены новые штрафы.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло свое отражение в новой статье 352-1, предложенной в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно проекту, за использование обходных путей (мест) без прохождения через пункты взимания платы, а также за въезд (выезд) на платные автомагистрали пользователей, не имеющих права на бесплатный проезд через установленную служебную полосу, применяется штраф в размере 150 манатов.

За препятствование нормальной работе пунктов пропуска, в том числе перекрытие проезда транспортных средств на пунктах пропуска, самовольное снятие барьера для проезда (открытие шлагбаума) будет наложен штраф в размере 200 манатов.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!