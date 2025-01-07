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Почтена память военного пилота Рашада Атакишиева (ФОТО)

Общество Материалы 7 января 2025 18:07 (UTC +04:00)
Почтена память военного пилота Рашада Атакишиева (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 7 января во Второй Аллее почетного захоронения состоялась церемония почтения памяти военного пилота Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

С участием группы военнослужащих ВВС, членов семьи шехида, а также представителей СМИ была посещена могила военного пилота, возложены цветы, а также почтена его светлая память.

Выступивший на церемонии генерал-майор Гасан Аловсадов рассказал о славном служебном пути, патриотизме и профессионализме полковника-лейтенанта Р. Атакишиева, подчеркнув, что это является примером для молодых пилотов.

Было подчеркнуто, что память о полковнике-лейтенанте Р. Атакишиеве навсегда останется в сердцах нашего народа и будет чтиться с гордостью.

Члены семьи шехида выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики и руководству министерства обороны за проявленные внимание и заботу.

Почтена память военного пилота Рашада Атакишиева (ФОТО)
Почтена память военного пилота Рашада Атакишиева (ФОТО)
Почтена память военного пилота Рашада Атакишиева (ФОТО)
Почтена память военного пилота Рашада Атакишиева (ФОТО)
Почтена память военного пилота Рашада Атакишиева (ФОТО)
Почтена память военного пилота Рашада Атакишиева (ФОТО)
Почтена память военного пилота Рашада Атакишиева (ФОТО)
Почтена память военного пилота Рашада Атакишиева (ФОТО)
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