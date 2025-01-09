Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Гасым Гашимов, отец покойного шахматиста Вугара Гашимова, похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Как сообщает в четверг Trend, Гасым Гашимов был похоронен рядом с могилой сына.

Напомним, что Г.Гашимов и его супруга, мать Вугара Гашимова Аида Гашимова пострадали в результате взрыва в доме, произошедшего 3 декабря прошлого года.

Проходящий лечение в отделении интенсивной терапии Центральной больницы нефтяников Г.Гашимов скончался 8 января.

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