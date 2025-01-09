Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)

Общество Материалы 9 января 2025 11:32 (UTC +04:00)
Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Гасым Гашимов, отец покойного шахматиста Вугара Гашимова, похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Как сообщает в четверг Trend, Гасым Гашимов был похоронен рядом с могилой сына.

Напомним, что Г.Гашимов и его супруга, мать Вугара Гашимова Аида Гашимова пострадали в результате взрыва в доме, произошедшего 3 декабря прошлого года.

Проходящий лечение в отделении интенсивной терапии Центральной больницы нефтяников Г.Гашимов скончался 8 января.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)
Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)
Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)
Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)
Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)
Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)
Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)
Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)
Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)
Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)
Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)
Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)
Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)
Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)
Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)
Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости