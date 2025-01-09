Искусство в центре внимания: воспитанники Детского центра музыки и искусства Sanat представили свои работы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 декабря в выставочном центре "Галерея1969" прошла выставка творческих работ воспитанников Детского центра музыки и искусства Sanat. В экспозиции были представлены как яркие живописные полотна, так и оригинальные скульптуры, выполненные учащимися Центра, передает Trend.

На выставке присутствовали их родители, друзья и ценители искусства, которые пришли поддержать молодых художников и скульпторов. Каждая работа демонстрировала индивидуальный подход и высокий уровень подготовки участников, раскрывая их креативность и стремление к самовыражению.

Детский центр музыки и искусства Sanat продолжает свою миссию по развитию творческих способностей детей, предоставляя им возможности для самореализации. Прошедшая выставка стала важным шагом в творческом пути наших воспитанников и ярким событием в культурной жизни города.

Мы благодарим всех гостей за интерес к творчеству наших воспитанников и с нетерпением ждем вас на следующих мероприятиях Центра!