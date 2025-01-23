Отец и брат Орхана Аскерова, погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране, требуют казни нападавшего

БАКУ /Trend/ - Мы хотим, чтобы человек, совершивший террористический акт против посольства Азербайджана в Тегеране, был казнен.

Об этом, в четверг отвечая на вопросы Trend, сказал Ризван Аскеров, отец Орхана Аскерова, который стал шехидом во время террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране.

"Примерно полтора года назад заместитель генерального прокурора Исламской Республики Иран прибыл в Баку, и у нас состоялась встреча в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики, на которой нам выразили соболезнования и заявили, что в соответствии с законодательством Исламской Республики Иран может быть назначена компенсация или смертная казнь. Будучи отцом Орхана Аскерова, я, конечно же, сказал, что требую казнь", - отметил он.

Аскеров подчеркнул, что полтора года назад в связи с этим были подготовлены соответствующие документы.

"Я и мой младший сын написали письмо с требованием казни. И теперь они снова хотят это требование и мы перепишем его повторно. Мы хотим казни того, кто совершил этот террористический акт. У нас нет других требований. 27 января - годовщина смерти Орхана Аскерова. Мы нотариально заверим и предоставим соответствующие документы",- добавил он.

Напомним, что 27 января 2023 года около 08:30 утра мужчина, вооруженный автоматическим оружием и многочисленными обоймами, совершил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. При предотвращении нападения погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, еще два человека получили ранения.

Накануне Верховный суд Ирана утвердил решение о казни человека, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Суд пригласит родственников пострадавших. В случае, если потерпевшие потребуют казни нападавшего, уголовное дело будет направлено в соответствующее учреждение для исполнения.

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