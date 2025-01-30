В регионах Азербайджана наблюдается сокращение числа организаций молодежного сектора – депутат

БАКУ /Trend/ - В регионах Азербайджана наблюдается сокращение числа организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежного сектора и НПО.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Нагиф Гамзаев во время обсуждения отчета о деятельности Фонда молодежи Азербайджанской Республики в 2024 году на сегодняшнем заседании комитета по молодежи и спорту.

Нагиф Гамзаев отметил, что большинство организаций расположены в Баку и близлежащих районах.

"Сегодня в Гяндже функционируют всего 3 или 4 организации. Раньше Фонд молодежи выделял гранты исключительно региональным организациям. Фонд совместно с министерством молодежи и спорта может провести определенную работу по увеличению численности данных организации в регионах",- добавил он.

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