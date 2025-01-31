Названа протяженность автодорог I технической категории в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 2004 году в Азербайджане общая протяженность автомобильных дорог I технической категории составляла 187 километров, а в результате успешных реформ, проведенных в рамках принятых программ по развитию дорожного хозяйства, их протяженность с учетом автомобильных дорог, строительство которых завершено на освобожденных от оккупации территориях, увеличилась до 12 раз.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что в настоящее время общая протяженность автомобильных дорог I технической категории составляет 2 189 км.

"Автомагистрали Север-Юг и Восток-Запад (Шелковый путь), являющиеся частью международных транспортных коридоров, проходящих по территории страны, реконструированы по I технической категории, обеспечено безопасное и быстрое движение за счет созданных транспортных развязок, по всем коридорам в течение 2024 года было перевезено более 7 миллионов тонн грузов", - говорится в информации Госагентства.

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