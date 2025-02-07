Из Германии реадмиссированы 45 граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, 6 февраля из Федеративной Республики Германия были реадмиссированы 45 граждан Азербайджана.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Государственной миграционной службе Азербайджана.

Было отмечено, что рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, осуществляет соответствующие меры по оперативному решению проблем реадмиссируемых граждан, организации работы по их эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.

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