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Более 47 тонн картофеля, импортированного из Ирана в Азербайджан, оказались непригодными к употреблению (ФОТО)

Общество Материалы 11 февраля 2025 10:34 (UTC +04:00)
Более 47 тонн картофеля, импортированного из Ирана в Азербайджан, оказались непригодными к употреблению (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В партии продовольственного картофеля весом 47 400 килограмм, ввезенной из Ирана в Азербайджан, выявлена стеблевая нематода.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В ходе контрольных мероприятий инспекторами Агентства были взяты образцы из партии картофеля, импортированного ООО Corn.İs из Ирана. В результате осмотра была обнаружена стеблевая нематода картофеля, на которую был наложен карантин.

В связи с этим было принято соответствующее решение, и партия непригодной для употребления продукции была уничтожена.

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Более 47 тонн картофеля, импортированного из Ирана в Азербайджан, оказались непригодными к употреблению (ФОТО)
Более 47 тонн картофеля, импортированного из Ирана в Азербайджан, оказались непригодными к употреблению (ФОТО)
Более 47 тонн картофеля, импортированного из Ирана в Азербайджан, оказались непригодными к употреблению (ФОТО)
Более 47 тонн картофеля, импортированного из Ирана в Азербайджан, оказались непригодными к употреблению (ФОТО)
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